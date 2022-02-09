Цьогоріч Київ виділив 11 млн грн на оновлення системи оповіщення у разі надзвичайної ситуації. Тепер столиця перейде від аналогової моделі оповіщення до цифрової. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Зазначається, що за аналоги були взяті системи оповіщення, що працюють у Польщі, Нідерландах, Німеччині, США.

Петро Пантелеєв наголосив, що осучаснення системи оповіщення на часі через ризик зовнішньої агресії.

– В умовах ризику подальшої зовнішньої агресії та небезпеки зовнішнього конфлікту ми змушені діяти рішуче для захисту Києва та його мешканців. Передусім йдеться про те, щоб усі ланки цивільного захисту міста працювали швидко і дієво. Система оповіщення – гарантія чіткої координації дій у разі надзвичайної події з урахуванням масштабу та причини, – зазначив чиновник.

За його словами, на сьогодні деякі елементи системи оповіщення, попри їхній робочий стан, не модернізувались десятки років. Стосовно нової системи оповіщення, то вона охоплюватиме ширший перелік каналів комунікації, можливість диференційованих сигналів для різних територій та груп населення, залежно від загрози.

Крім того, зараз оновлюють інструкції для населення щодо порядку дій у разі надзвичайної ситуації: на які канали комунікації звертати увагу і що робити після сигналу тривоги.

Також оновлять інструкції для різних типів закладів та установ, зокрема: медичних закладів, шкіл та дитячих садків, закладів соцзахисту тощо.

Нагадаємо, що за останні сім років київські рятувальники перевірити понад 11 тисяч підвалів, які можуть бути потенційними укриттями. Якщо ще кілька років тому було 1,5 тисячі придатних укриттів, то зараз – 4,5 тисячі.

Загалом на сьогодні до фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 укриттів, які розташовані на об’єктах критичної інфраструктури і призначені для захисту робочої зміни та майже 4500 споруд подвійного використання (355 підземних паркінгів, 256 підземних переходів та 47 заглиблених станцій Київського метрополітену, а також 3741 підвал та напівпідвал). Їхнє розташування можна побачити на мапі на сайті КМДА.

У разі виникнення надзвичайної ситуації варто пам’ятати основне правило – зберігати спокій. Що робити людині, яка опинилася у зоні бойових дій чи у надзвичайній ситуації – читайте у матеріалі Фактів ICTV.