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Факти / Україна / Суспільство

Чи скасують ДПА-2022: Шкарлет пояснив причину затримки рішення

Анастасія Гевко редакторка стрічки
сергій шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет відповів на запитання батьків та педагогів щодо того, чи проводитиметься ДПА у 2022 році.

Він зазначив, що шукає рішення щодо цього питання спільно із Комітетом з питань освіти, науки та інновацій.

– Відстежуємо, зокрема, показники захворюваності на Covid-19 у різних областях, – заявив міністр.

За його словами, згідно із Законом України Про повну середню освіту, учні повинні пройти державну підсумкову атестацію за кожен рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів.

– Також зауважу, що законодавством не передбачено звільнення від проходження ДПА у 2022 році з одного чи кількох предметів. Крім цього, закон не звільняє від проходження ЗНО здобувачів освіти, які планують вступати до вишів у 2022 році, – йдеться у повідомленні.

Проте міністр уточнив, що якщо врахувати ситуацію з поширенням коронавірусу, а також для того, щоб мінімізувати ризики для здоров’я учасників освітнього процесу, раніше Рада звільняла від ДПА учнів 11 класів.

– Наразі тривають активні консультації та обговорення атестації. Рішення, на мою думку, має бути виваженим, ґрунтуватися на консолідованій позиції педагогів, депутатів, експертів МОН, а також рекомендаціях МОЗ, – повідомив Шкарлет.

Він анонсував, що остаточне рішення щодо цього питання ухвалять найближчим часом на засіданні профільного комітету ВРУ.

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Фото: Міносвіти

Джерело: Міносвіти

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