У середу, 16 лютого, в Україні відзначатиметься День єднання. У зв’язку з цим на всіх телеканалах відбудеться телемарафон.

Про це поінформував сьогодні на пресконференції міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Він нагадав, що вчора вийшов указ президента Володимира Зеленського про відзначення Дня єднання 16 лютого 2022 року.

Одразу ж після цього була ухвалена постанова Кабінету міністрів із планом заходів до Дня єднання.

Так, о 10.00 буде піднято Державний прапор України на всіх адміністративних будівлях по країні, а також прозвучить Гімн України.

– Буде цікавий телемарафон. Завтра з 8.00 до 10.00 ранку всі телеканали країни фактично мовитимуть однією картинкою. І з 8.00 до 10.00 та з 19.00 до 22.00 ми побачимо різних спікерів, представників влади, лідерів громадської думки, волонтерів, які говоритимуть на тему єднання та на тему наративів, які нашу країну допомагають об’єднувати, – зазначив Ткаченко.

Міністр додав, що в закладах освіти 16 лютого проведуть уроки, присвячені єднанню.

А в Софії Київській завтра відбудеться молебень за єднання.

Крім того, відбудуться покази патріотичних фільмів українського виробництва у кінотеатрах та на телеканалах.

До Дня єднання Міністерство закордонних справ України проведе в столицях країн світу іміджеві заходи, спрямовані на популяризацію України, підсвітить кольорами державного прапору дипломатичні установи.

Крім того, в указі президента передбачено підвищення з 1 березня грошового забезпечення військовослужбовців на 30%.

Кабмін також доручив створити єдину інформаційну платформу UAразом для щоденного інформування громадян про безпекову ситуацію (у вигляді брифінгів та повідомлень).