Приміські поїзди чотирьох напрямків призупиняють свою роботу між Донеччиною та Харковом.

Як повідомили в Укрзалізниці, пересування потягів призупинено відсьогодні.

– З міркувань безпеки пасажирів Укрзалізниця скасовує з 25 лютого приміські поїзди, що курсують між Донецькою областю та Харковом, – йдеться у повідомленні.

Йдеться про наступні напрямки:

№ 7057 Харків – Бахмут,

№ 7096 Бахмут – Харків,

№ 7088 Костянтинівка – Харків,

№ 7087 Харків – Костянтинівка.

В Укрзалізниці додали, що наразі відправки поїздів з Києва плануються за розкладом, проте через наявну ситуацію все швидко змінюється.

– Вимоги дотримання карантинного режиму для посадки в поїзди наразі пом’якшено. Пріоритет у посадці надається дітям, жінкам та літнім людям, – йдеться у повідомленні.

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