Після запеклих боїв поблизу Херсона, попри всі зусилля Збройних сил України, втрачено контроль над переправою до Херсона.

Про це у Facebook повідомив керівник обласного оперативного штабу – голова облдержадміністрації Геннадій Лагута.

За його словами, російський ворог зі значними силами, хоча й із великими втратами, здолав оборону міста.

Геннадій Лагута закликає зберігати спокій, та запевняє, що докладається максимум зусиль для підтримання правопорядку та збереження людських життів.

– Ситуація залишається напруженою. Однак обіцяємо зробити все можливе для її врегулювання. Ведеться постійний моніторинг. Вся важлива інформація буде оперативно доведена до населення офіційними джерелами масової інформації, – йдеться у повідомленні Геннадія Лагути.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України у Херсоні відбили автомобільний міст у російських військ.

Крім того, на Херсонщині обстрілами пошкоджено газопровід.