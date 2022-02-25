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Факти / Україна / Суспільство

Війська РФ взяли під контроль переправу до Херсона

Марта Бондаренко редакторка стрічки
російські військові

Після запеклих боїв поблизу Херсона, попри всі зусилля Збройних сил України, втрачено контроль над переправою до Херсона.

Про це у Facebook повідомив керівник обласного оперативного штабу – голова облдержадміністрації Геннадій Лагута.

За його словами, російський ворог зі значними силами, хоча й із великими втратами, здолав оборону міста.

Геннадій Лагута закликає зберігати спокій, та запевняє, що докладається максимум зусиль для підтримання правопорядку та збереження людських життів.

– Ситуація залишається напруженою. Однак обіцяємо зробити все можливе для її врегулювання. Ведеться постійний моніторинг. Вся важлива інформація буде оперативно доведена до населення офіційними джерелами масової інформації, – йдеться у повідомленні Геннадія Лагути.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України у Херсоні відбили автомобільний міст у російських військ.

Крім того, на Херсонщині обстрілами пошкоджено газопровід.

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Фото: УНІАН

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