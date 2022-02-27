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Факти / Україна / Суспільство

Захоплення ЧАЕС: радіаційний фон у зоні відчуження підвищений всемеро

Юля Захарченко редакторка стрічки
Чорнобильська АЕС

Російсько-окупаційні війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію декілька днів тому. Україна втратила контроль над автоматичною системою радіаційної обстановки.

У Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили, що останні дані свідчать про семикратне перевищення норм поглинутої дози на датчику поруч з об’єктами зберігання радіоактивних відходів Вектор, Підлісний, Третя черга та Буряківка.

Це свідчить про некоректне використання окупантами систем безпеки та відсутність у них необхідної експертизи для захисту ядерних об’єктів.

Російські військові виставили ультиматум, погрожуючи мінуванням та підривами окремих об’єктів інфраструктури важливого ядерного об’єкта ЧАЕС. Окупанти намагаються вивчати особливості цієї роботи та створюють фейки про так звану “спільну охорону”.

Україна втратила контроль над ядерними та радіаційними об’єктами у зоні відчуження Чорнобильської АЕС через напад російсько-окупаційних військ.

Для уникнення санкцій Росія створює фейкові сюжети для ЗМІ про те, що там все нібито перебуває під контролем. У ДАЗВ наголосили, що радіаційний фон у зоні відчуження перевищений всемеро, проте наразі загрози для населення поза нею немає.

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Фото: Dreamstime

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