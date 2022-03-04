Наразі через війну в Україні багато українців виїжджають до Польщі та прибувають до залізничного вокзалу у Перемишлі.

В Укрзалізниці розповіли, що робити евакуйованим далі.

Потяги прибувають на перон №5 вокзалу Перемишля. Після цього громадяни України мають пройти паспортний контроль, далі зорієнтуватися їм допоможуть волонтери та працівники вокзалу.

Українцям нададуть воду, їжу та детальну інформацію щодо найближчих рейсів країною у різних напрямках – до Варшави, Кракова, Познані, Катовіце.

Крім того, щодня близько 21.30 вирушає потяг RegioJet до Праги.

– Пасажирам рекомендується уважно слухати оголошення на вокзалі та за необхідності питати волонтерів, які допоможуть зорієнтуватись у найближчих рейсах. Платити за квиток не потрібно: проїзд для громадян України безкоштовний на всіх польських поїздах, – йдеться у повідомленні.

Якщо пасажир хоче поїхати далі потягом Інтерсіті (IC), йому треба отримати безкоштовний квиток з реєстрацією місця у квитковій касі на вокзалі. Для цього необхідно показати український паспорт.

У разі користування регіональним поїздом (не Інтерсіті (ІС)) жодних додаткових документів біженцям не потрібно – безкоштовний квиток надасть кондуктор у вагоні.

Потяги з Перемишля до Львова теж курсують та беруть пасажирів. Проїзд також безкоштовний.

Громадян просять зберігати спокій, бути ввічливими та допомагати іншим пасажирам.