У Службі безпеки України повідомляють, що ворог намагається “розконсервувати” колишніх військових на нашій території, щоб залучити їх до відкритої та підпільної війни проти України.

Правоохоронці успішно протистоять ворогові, а у пресслужбі СБУ підготували найсвіжішу добірку зірваних планів агресорів.

У Донецькій області:

Затримано ворожу ДРГ. В Україну вони прибули за день до повномасштабного вторгнення з тимчасово анексованого Криму.

Вони мали здійснити розвідку щодо блокпостів та пунктів дислокації українських військових, а також вчинити диверсії і підготувати плацдарм для подальшої зачистки основними силами РФ.

Під час затримання ворожі розвідники чинили збройний опір силам ЗСУ та СБУ. Їх усіх було затримано. У ході допиту загарбники надали важливі свідчення щодо збройної агресії проти України.

У Харківській області:

СБУ схопила коригувальника вогню, який передавав ворожим спецслужбам інформацію щодо розташування військових складів та об’єктів критичної інфраструктури.

Агент цинічно наводив російську реактивну артилерію на житлові квартали міста. У результаті цих дій було зруйновано інфраструктуру та спричинило втрати серед мирного населення.

У Закарпатській області:

СБУ викрила агента ФСБ РФ, який з першого дня війни в Україні збирав дані про настрої мешканців західної України та їх ставлення до Росії на тлі війни.

Ворожого шпигуна затримали в одному з населених пунктів Закарпаття.

У Дніпрі:

СБУ затримала ще двох мешканців Дніпра, які виступали за підтримку “руського міра”.

За отриманою інформацією, один з прихильників окупанта фотографував військові об’єкти Збройних сил України. У його ноутбуці виявлено план-схему Оперативного командування Схід ЗСУ.

Інший – збирав дані щодо місць розташування блок-постів у Дніпрі. Отриману інформацію він передавав кураторам через мітки на Google карті про місця знаходження блок-постів.

У Києві:

Затримано двох братів – пропагандистів, які мають проросійські та пробілоруські погляди. Є дані, що свідчать про їх тісну співпрацю зі спецслужбами РФ та РБ.

Мета посіпак окупантів – розхитати внутрішню обстановку в країні та створити “потрібну інформаційну картинку” для Росії та Білорусії. Наразі їх картинка – це вид з-за ґрат українського ізолятора.