Згідно з постановою Кабіна від 07 березня 2022 року № 213 Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану, реєстрація шлюбу дозволена без особистої присутності або нареченого, або нареченої.

Документ розміщено на офіційному урядовому порталі.

У ньому, зокрема, йдеться про те, що для реєстрації шлюбу в подібних випадках нареченому (нареченій) потрібно подати відповідну заяву безпосередньому командиру (керівнику), який засвідчить справжність підпису і забезпечить передачу заяви у відділ державної реєстрації актів цивільного стану.

У заяві слід вказати всі необхідні відомості про себе і про особу, з якою реєструється шлюб: прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, громадянство.

Слід також повідомити про обрання прізвища нареченого (нареченої) або приєднання до свого прізвища прізвища нареченого (нареченої).

Факт реєстрації шлюбу, якщо один з молодят є військовослужбовцем, скріплюється гербовою печаткою відповідного органу (військового формування).

Допускається укладення шлюбу з використанням доступних засобів відеозв’язку.

Актовий запис про шлюб складається відділом державної реєстрації актів цивільного стану в день отримання заяви з видачею відповідного свідоцтва.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування, тобто з 7 березня 2022 року і діє до дня припинення або скасування воєнного стану.