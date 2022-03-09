Створено інформаційну карту з інформацією про стан черг на кордоні України з іншими країнами. Користувачі можуть переглянути, які пункти контролю найменш завантажені.

Ввечері 8 березня найбільше скупчення людей та автомобілів спостерігається у пунктах пропуску Угринів, Грушів, Краківець та Шегині у Львівській області.

Про це повідомила Державна митна служба України. У ДМС надали актуальну інформацію про стан черг на виїзд з України станом на 20.00 8 березня.

На польському напрямку можна скористатися пунктом пропуску Ягодин, розташованим у Волинській області. Також наразі зберігаються черги у п/п Порубне на кордоні з Румунією та у п/п Паланка на кордоні з Молдовою.

З Польщею:

Ягодин – 140 л/а, 0 пішоходів;

Устилуг – 200 л/а, 400 пішоходів;

Угринів – 700 л/а, 200 пішоходів;

Рава-Руська – 400 л/а, 150 пішоходів;

Грушів – 300 л/а 900 пішоходів;

Смільниця – 300 л/а,200 пішоходів;

Краківець – 500 л/а, 1500 пішоходів;

Шегині – 320 л/а, 2 300 пішоходів.

Зі Словаччиною:

Малий Березний – 100 л/а, 50 пішоходів;

Ужгород – 100 л/а, 500 пішоходів;

Малі Селменці – 100 пішоходів.

З Угорщиною:

Тиса – 45 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

Дзвінкове – 20 л/а, 0 пішоходів;

Косино – 40 л/а, 0 пішоходів;

Лужанка – 35 л/а, 0 пішоходів;

Вилок – 30 л/а, 0 пішоходів.

З Румунією:

Дякове – 0 л/а, 0 пішоходів;

Солотвино – 70 л/а, 0 пішоходів;

Порубне – 500 л/а, 400 пішоходів.

Орлівка – 0 л/а, пішоходів – 0

З Молдовою:

Мамалига – 4 л/а, 0 пішоходів;

Кельменці – 0 л/а, 0 пішоходів;

Росошани – 5 л/а, 0 пішоходів;

Сокиряни – 15 л/а, 0 пішоходів;

Могилів-Подільський – 90 л/а, 30 пішоходів;

Бронниця – 190 л/а, 0 пішоходів;

Паланка – 350 л/а, пішоходів – 200;

Старокозаче -10 л/а, пішоходів – 0;

Серпневе – 0 л/а, пішоходів – 0;

Малоярославець – 0 л/а, пішоходів – 0;

Табаки – 0 л/а, пішоходів – 0;

Виноградівка – 0 л/а, пішоходів – 0;

Нові Трояни – 0 л/а, пішоходів – 0;

Рені-автомобільний – 0 л/а, пішоходів – 0;

Долинське – 0 л/а, пішоходів – 0.