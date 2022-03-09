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Факти / Україна / Суспільство

В Україні створили інтерактивну карту зі станом черг на кордоні

Юля Захарченко редакторка стрічки
Черги на кордоні у Волинській області

Створено інформаційну карту з інформацією про стан черг на кордоні України з іншими країнами. Користувачі можуть переглянути, які пункти контролю найменш завантажені.

Ввечері 8 березня найбільше скупчення людей та автомобілів спостерігається у пунктах пропуску Угринів, Грушів, Краківець та Шегині у Львівській області.

Про це повідомила Державна митна служба України. У ДМС надали актуальну інформацію про стан черг на виїзд з України станом на 20.00 8 березня.

На польському напрямку можна скористатися пунктом пропуску Ягодин, розташованим у Волинській області. Також наразі зберігаються черги у п/п Порубне на кордоні з Румунією та у п/п Паланка на кордоні з Молдовою.

З Польщею:

Ягодин – 140 л/а, 0 пішоходів;
Устилуг – 200 л/а, 400 пішоходів;
Угринів – 700 л/а, 200 пішоходів;
Рава-Руська – 400 л/а, 150 пішоходів;
Грушів – 300 л/а 900 пішоходів;
Смільниця – 300 л/а,200 пішоходів;
Краківець – 500 л/а, 1500 пішоходів;
Шегині – 320 л/а, 2 300 пішоходів.

Зі Словаччиною:

Малий Березний – 100 л/а, 50 пішоходів;
Ужгород – 100 л/а, 500 пішоходів;
Малі Селменці – 100 пішоходів.

З Угорщиною:

Тиса – 45 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
Дзвінкове – 20 л/а, 0 пішоходів;
Косино – 40 л/а, 0 пішоходів;
Лужанка – 35 л/а, 0 пішоходів;
Вилок – 30 л/а, 0 пішоходів.

З Румунією:

Дякове – 0 л/а, 0 пішоходів;
Солотвино – 70 л/а, 0 пішоходів;
Порубне – 500 л/а, 400 пішоходів.
Орлівка – 0 л/а, пішоходів – 0

З Молдовою:

Мамалига – 4 л/а, 0 пішоходів;
Кельменці – 0 л/а, 0 пішоходів;
Росошани – 5 л/а, 0 пішоходів;
Сокиряни – 15 л/а, 0 пішоходів;
Могилів-Подільський – 90 л/а, 30 пішоходів;
Бронниця – 190 л/а, 0 пішоходів;
Паланка – 350 л/а, пішоходів – 200;
Старокозаче -10 л/а, пішоходів – 0;
Серпневе – 0 л/а, пішоходів – 0;
Малоярославець – 0 л/а, пішоходів – 0;
Табаки – 0 л/а, пішоходів – 0;
Виноградівка – 0 л/а, пішоходів – 0;
Нові Трояни – 0 л/а, пішоходів – 0;
Рені-автомобільний – 0 л/а, пішоходів – 0;
Долинське – 0 л/а, пішоходів – 0.

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