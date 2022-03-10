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Факти / Україна / Суспільство

Перше з початку війни весілля. В окупованому Херсоні одружилися інтерни

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
весілля в Херсоні

В окупованому російськими солдатами Херсоні відбулося перше весілля з початку війни в Україні.

Про це повідомив голова Херсонської облради Олександр Самойленко.

Одружилися лікарі-інтерни Херсонської обласної клінічної лікарні.

– Дівчина з Дніпра та херсонський хлопець створили першу з початку війни українську родину, – йдеться у повідомленні.

Їхній союз засвідчив керівник лікарні.

Молодій родині подарували імпровізований торт і поки що символічні подарунки.

Після закінчення війни їм обіцяють окрему квартиру.

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24 лютого в Україні почалася війна. Росія підло напала на країну з різних напрямків, вибухи лунали у найбільших містах  – Києві, Харкові, Чернігові, Одесі, Дніпрі.

Українські військові почали чинити опір агресору. Попри це, російські солдати продовжують атакувати, нерідко їхніми жертвами стають звичайні українці.

Українська влада намагається усіма силами забезпечити доступ населення до базових речей – харчів, води, медикаментів. Також максимально забезпечується надання базових послуг.

Джерело, фото: Олександр Самойленко

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Фото: Pexels

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