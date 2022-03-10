В окупованому російськими солдатами Херсоні відбулося перше весілля з початку війни в Україні.
Про це повідомив голова Херсонської облради Олександр Самойленко.
Одружилися лікарі-інтерни Херсонської обласної клінічної лікарні.
– Дівчина з Дніпра та херсонський хлопець створили першу з початку війни українську родину, – йдеться у повідомленні.
Їхній союз засвідчив керівник лікарні.
Молодій родині подарували імпровізований торт і поки що символічні подарунки.
Після закінчення війни їм обіцяють окрему квартиру.
24 лютого в Україні почалася війна. Росія підло напала на країну з різних напрямків, вибухи лунали у найбільших містах – Києві, Харкові, Чернігові, Одесі, Дніпрі.
Українські військові почали чинити опір агресору. Попри це, російські солдати продовжують атакувати, нерідко їхніми жертвами стають звичайні українці.
Українська влада намагається усіма силами забезпечити доступ населення до базових речей – харчів, води, медикаментів. Також максимально забезпечується надання базових послуг.
Джерело, фото: Олександр Самойленко