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Факти / Україна / Суспільство

Ми намагатимемося кожного дня: Зеленський про гуманітарну допомогу Маріуполю

Юля Захарченко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Сьогодні до Маріуполя направили гуманітарний вантаж, щоб місцеві мешканці отримали їжу, воду та медикаменти, а мирні люди могли виїхати на безпечну територію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наші війська гарантують повну тишу на всьому маршруті.

– Цієї доби ми знову відправили гуманітарний вантаж у Маріуполь. Ми будемо намагатись кожного дня, щоб врятувати наших людей. Я вдячний кожному водію, який намагається реалізувати цю складну місію. Вдячний представникам церкви, які долучилися до намагань захистити гуманітарний коридор у Маріуполі від обстрілів, – наголосив глава держави.

Зеленський переконаний, що мирні жителя Маріуполя мають отримати гуманітарну допомогу – продукти, воду, ліки та інший необхідний вантаж.

Місто потерпає від обстрілів російсько-окупаційних військ з першого дня війни в Україні. Вранці 24 лютого загарбники почали тероризувати Маріуполь, не даючи можливості українській стороні відправити гуманітарний вантаж мирним людям.

Глава держави наголосив, що українська сторона гарантує дотримання режиму тиші на всьому маршруті. Зеленський закликав Росію припинити вогонь та вивести ворожі війська з території України.

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Фото: Офіс президента

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