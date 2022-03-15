Російські війська досі не пропустили гуманітарну колону до міста Маріуполя Донецької області.

Як повідомив в ефірі національного телемарафону заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, влада вже розпочала підготовку до відновлення будинків, які постраждали внаслідок війни.

– Гуманітарні коридори, які ми робимо з міст, де тривають активні бойові дії… Це стосується Донецької, Луганської, Сумської, Харківської, Київської, Запорізької областей. За весь час у нас відпрацьовано було 26 гуманітарних коридорів, – сказав він.

Кирило Тимошенко повідомив, що через ці коридори, насамперед автобусами, було вивезено близько 150 тис. людей.

– Зараз гуманітарний конвой стоїть за шістдесят кілометрів від Маріуполя, – сказав він.

Заступник керівника ОП додав, що кілька годин тому вдалося організувати евакуацію людей з Маріуполя цивільними автівками до Запорізької області.

– Гуманітарна колона, в якій багато фур із продуктами, водою, різним одягом, а також дуже велика колона з автобусів, якими люди могли б виїхати з Маріуполя, на жаль, не пропускається росіянами. Вони стоять там уже третій день, – зазначив він.

Кирило Тимошенко додав, що українська влада намагалась долучити церкву до питань евакуації, але прогресу це не дало.

Він запевнив, що українська влада цілодобово працює над гуманітарним питанням у Маріуполі.

Заступник керівника Офісу президента розповів, що в Україну йде велика кількість гуманітарних вантажів, які координуються у регіональних гуманітарних хабах, що підпорядковується гуманітарному штабу на рівні держави.

– На сьогодні Україна отримала понад 50 тис. тонн гуманітарної допомоги. Ця гумдопомога якнайшвидше йде у регіони, які це потребують: це Харківщина, Київщина, Сумщина, Миколаївщина, Запорізька область, намагаємось і в Херсонську область, куди можемо доїхати, – сказав він.

Він нагадав, що уряд створив державну гарячу лінію для тих, хто бажає надати гуманітарну допомогу населенню або підтримати ЗСУ чи тероборону. Номер для дзвінків в межах України – 0 800 202 600, коли для дзвінків з інших країн – +380 44 237 00 02.

Заступник керівника Офісу президента повідомив, що влада займається питанням відновлення будинків, які постраждали через війну.

– Окремо є штаб, який зводить цю інформацію і починає вже підготовку до відновлення. Ми відновимо всі дома, всі домівки, люди не залишаться на вулиці, це ми гарантуємо, – сказав він.

Він додав, що йдеться про житлові будинки, об’єкти соціальної та іншої інфраструктури, дороги тощо.

Раніше радник міського голови Маріуполя повідомив, що ворог знищив авіаударами останній продуктовий магазин у місті, внаслідок чого гуманітарна ситуація у місті ще більше ускладниться.