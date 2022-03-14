Російські терористичні війська обстріляли Олишівське підземне сховище газу, що на Чернігівщині.

Як повідомляє Нафтогаз України, сталося це сьогодні близько 9 години ранку.

Ворожий снаряд влучив у будівлю на території підземного газосховища. В результаті пошкоджено насосну станцію подачі метанолу.

Жертв та постраждалих серед працівників газосховища немає. Персонал терміново евакуювали. Із комунікацій майданчика газозбірного пункту стравили газ. Всі зовнішні комунікації відключені.

Наразі на об’єкті продовжуватиметься плановий періодичний контроль та обхід комунікацій.

Газовики також продовжують лагодити пошкоджені в результаті обстрілів окупантів газопроводи та газорозподільні станції.

В понеділок фахівці Оператора ГТС України запускають в роботу газорозподільну станцію Баштанка, в яку напередодні влучив снаряд.

Проте одразу 37 газорозподільних станцій в Донецькій, Луганській, Київській, Запорізькій та Харківській областях досі не вдається полагодити через активні бойові дії.

Через це жителі Маріуполя, Бердянська, Гостомеля, Ірпеня, Ворзеля та інших населених пунктів досі залишаються без газу. Проте ремонтні бригади шукають можливості й за першої ж нагоди обіцяють розпочати відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах.