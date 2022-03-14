Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 19 день війни
Вбили Вбили
90 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна / Суспільство

Ворог поцілив у підземне сховище газу на Чернігівщині

Олексій Савіцький Журналіст Факти ICTV, оглядач енергетичних ринків
Ворог поцілив у підземне сховище газу на Чернігівщині

Російські терористичні війська обстріляли Олишівське підземне сховище газу, що на Чернігівщині.
Як повідомляє Нафтогаз України, сталося це сьогодні близько 9 години ранку.

Ворожий снаряд влучив у будівлю на території підземного газосховища. В результаті пошкоджено насосну станцію подачі метанолу.

Жертв та постраждалих серед працівників газосховища немає. Персонал терміново евакуювали. Із комунікацій майданчика газозбірного пункту стравили газ. Всі зовнішні комунікації відключені.
Наразі на об’єкті продовжуватиметься плановий періодичний контроль та обхід комунікацій.

Читайте
Російські війська планують "утилізувати" боєприпаси біля майданчика станції ЗАЕС - Енергоатом

Газовики також продовжують лагодити пошкоджені в результаті обстрілів окупантів газопроводи та газорозподільні станції.

В понеділок фахівці Оператора ГТС України запускають в роботу газорозподільну станцію Баштанка, в яку напередодні влучив снаряд.

Проте одразу 37 газорозподільних станцій в Донецькій, Луганській, Київській, Запорізькій та Харківській областях досі не вдається полагодити через активні бойові дії.

Через це жителі Маріуполя, Бердянська, Гостомеля, Ірпеня, Ворзеля та інших населених пунктів досі залишаються без газу. Проте ремонтні бригади шукають можливості й за першої ж нагоди обіцяють розпочати відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка