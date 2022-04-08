Командувач Силами територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін повідомив, що за три місяці існування територіальної оборони до неї увійшло понад 110 тис. українців та українок.

Також створено понад 450 добровольчих формувань територіальних громад.

– Ми наймолодший рід сил. За день до вторгнення нас було лише 6 тис. професійних військовослужбовців та невелика кількість резервістів. Проте 24 лютого наша гаряча лінія розривалася від єдиного питання: “Як можна потрапити до лав територіальної оборони?”, а по всій країні стояли кілометрові черги охочих. Люди різних професій, віку та віри продемонстрували бажання захищати Україну, – розповів командувач.

Він зазначив, що особисто бачив ці черги у Києві, які не могли змусити розійтися ні повітряні тривоги, ні удари ракет по місту.

А також – кілька сотень цивільних, які прийшли до командування сил територіальної оборони і тут же самоорганізувалися і почали допомагати військовим готувати квартали столиці для вуличних боїв. За словами Галушкіна, вони стали поруч із військовими, готувалися і вчилися використовувати зброю.

– Тероборона стала уособленням опору українців, на який точно не розраховували російські загарбники. Вони не очікували, що чинитиме опір вся Україна. Що навіть сільськогосподарський трактор стане могутньою зброєю українців. Підрозділи щодня стають дедалі сильнішими, командири використовують кожну вільну хвилину на те, щоб тренувати особовий склад. Для цього ми залучаємо інструкторів, зокрема іноземних, – розповів він.

Серед спеціалізацій, за якими готують людей у ​​теробороні: протитанкісти, зенітники, оператори БПЛА, снайпери та інше.