Сьогодні, 21 квітня, продовжиться евакуація мирного населення з міста Маріуполь.

Про це повідомила міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, вчора гуманітарним коридором вдалося вивезти людей в чотирьох автобусах. Вони заночували в Бердянську і наразі прямують на Василівку. Згодом мають дістатися Запоріжжя.

Як і вчора, сьогодні продовжиться вивезення гуманітарним коридором жінок, дітей та осіб похилого віку.

Місце посадки в автобуси на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру Порт-Сіті о 14.00.

Ірина Верещук вкотре наголосила, що безпекова ситуація залишається дуже складною, тому можуть бути зміни.

Раніше заступник командира полку Азов, капітан Святослав Паламар розповів, що окупанти оновили склад військової техніки для наступу на Маріуполь.