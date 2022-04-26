Дипломати США вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ повернулися в Україну – CNN

Американські дипломати повернулися сьогодні, 26 квітня, в Україну вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням.

За словами джерела, дипломати прибули в країну з Польщі та вирушили до Львова для одноденної поїздки.

Візит відбувся після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що США відправлять дипломатів до країни після його візиту до української столиці у неділю.

За словами джерела, у відомстві планують постійно переглядати ситуацію з безпекою на час одноденних поїздок дипломатів до Львова.

Департамент також переглядає ситуацію з безпекою в Україні більш ширше після того, як Росія в понеділок завдала ракетних ударів по п’яти залізничних станціях у центральній та західній Україні.

РФ завдала ракетних ударів через кілька годин після того, як Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін завершили візит до Києва.

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— Жорстока тактика Кремля та повна байдужість до людського життя жахають. Це останній приклад нападів, внаслідок яких загинули мирні жителі та була знищена цивільна інфраструктура під час жорстокої війни російського уряду проти України, – сказав речник Держдепартаменту, відповідаючи на запитання про нещодавні вибухи та план повернення американських дипломатів до країни.

У Держдепі зазначили, що постійно переоцінюють та оцінюють ситуацію з безпекою з метою якнайшвидшого відновлення роботи Посольства в Києві, “щоб сприяти нашій підтримці уряду та народу України, який мужньо захищає свою країну”.