Пояснюють “браком спеціалістів”: в ОРДЛО скасували медогляд для мобілізації

Українська розвідка повідомила, що росіяни практично вичерпали ресурс для примусової мобілізації в ОРДЛО.

З 20 квітня там призупинили проведення медичних оглядів мобілізованого особового складу, щоб отримати більше “живої сили”. Офіційно це пояснюють “браком спеціалістів”.

Наразі потенційні “призовники” не мають змоги отримати документи, що підтверджують будь-які проблеми зі здоров’ям.

— Тих, хто має явні проблеми зі здоров’ям (каліцтво, інвалідність, важкі гострі захворювання) або встиг отримати на руки необхідні документи, все одно мобілізують, але розподіляють у підрозділи матеріально-технічного забезпечення, – інформує ГУР.

З метою виявлення ще не мобілізованих чоловіків призовного віку російська військова поліція проводить систематичні рейди на вулицях та за місцем ймовірного проживання “призовників”.

Єдиною альтернативою примусовій мобілізації залишається виплата хабаря. Ціна залежить від віку, спеціальності та стану здоров’я.

Зокрема, в окупованій Горлівці розмір хабаря з метою ухиляння від служби становить від 5 тис. рос. руб, якщо сплатити безпосередньо на місці затримання. Після доправлення в районні відділи “МВС” – від 75 тис. рос. руб.

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Українська розвідка також повідомляла, що на зайнятих ворогом територіях росіяни масово викрадають чоловіків призовного віку. Насамперед – ветеранів АТО/ООС, колишніх військових та правоохоронців, а також проукраїнських активістів.

Джерело: ГУР Міноборони