Фігурував у скандалі з отруєнням Ющенка: що відомо про Жванію та його ймовірну смерть

У ЗМІ з’явилася інформація про смерть екснардепа Давида Жванії. Радник голови МВС Антон Геращенко з власних джерел повідомив, що політик загинув під час обстрілу у сірій зоні Запорізької області.

За його інформацією, це трапилося 9 травня “від артилерійського вогню біля блокпоста окупантів” в районі села Новопокровка на Запоріжжі.

Що відомо про Давида Жванію?

Він народився у Тбілісі у 1967 році, де закінчив факультет планування народного господарства Тбіліського університету за спеціальністю економіст.

За президентства Звіада Гамсахурдії втік із Грузії. Жив у Словенії, Австрії, Росії. Отримав громадянство Кіпру. Став генеральним директором кіпрської компанії Brinkford Cons. LTD.

В Україну приїхав у 1991 року. Через шість років організував ЗАТ Брінкфорд. Це підприємство разом із АТ Торговий дім активно співпрацювало з НАЕК Енергоатом.

У політиці із 2002 року. Він був членом блоку Наша Україна та керував підкомітетом з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

Зараз дивляться

Під час президентської кампанії 2004-го Жванії довірили посаду заступника начальника штабу Віктора Ющенка. Ім’я Жванії часто фігурувало в історії з отруєнням Ющенка, оскільки він був присутній на вечері Ющенка з керівництвом СБУ і навіть нібито був серед організаторів цієї зустрічі.

У 2005 році його призначили міністром з питань надзвичайних ситуацій. Після відставки з посади міністра ще тричі ставав нардепом. У 2006 році – за списком блоку Наша Україна. На дострокових парламентських виборах 2007-го – від блоку Наша Україна – Народна самооборона.

Майже рік був у складі фракції Партія регіонів, звідки вийшов після розгону мирної акції на підтримку євроінтеграції України у листопаді 2013 року.

Він серед тих депутатів, хто голосував за ратифікацію угоди Януковича-Медведєва, яка передбачала перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 20 42 року.

У низці ЗМІ повідомляють, що Жванія мав російське громадянство та був неофіційним представником Росатому.