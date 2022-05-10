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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський розраховує, що у червні Україна отримає статус кандидата в члени ЄС

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Зеленський розраховує, що у червні Україна отримає статус кандидата в члени ЄС

Україна передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник, який має заповнити кожна країна, що прагне бути частиною ЄС.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до українців.

– Зазвичай на це витрачаються місяці, але ми зробили все за лічені тижні. Це документ, який містить тисячі сторінок, – зазначив він.

Також очільник держави 9 травня розмовляв про європейську інтеграцію із головою Європейської ради Шарлем Мішелем та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Розраховую у червні отримати позитивну відповідь щодо набуття нашою країною статусу кандидата у члени ЄС. Подякував президентці Єврокомісії за роботу зі створення трастового фонду для відбудови України, – додав він.

Зеленський нагадав, що Шарль Мішель 9 травня відвідав Одесу та побачив на власні очі, що означає заблоковане море. Вперше за десятки років в Одесі немає звичайного руху торговельного флоту, звичайної портової роботи. Президент припустив, що напевно такого не було з часів Другої світової війни.

Попри присутність президента Європейської Ради, російські військові знову завдали ракетний удар по Одеській області.

Зараз дивляться

– Звичайне життя, пов’язане з морем, заблоковане Росією. І це удар не тільки по Україні: без нашого аграрного експорту десятки країн в різних регіонах вже зараз опинилися на межі дефіциту продовольства, а з часом ситуація може стати відверто страшною, – наголосив очільник України.

Крім того, він зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи пані Марією Пейчинович-Бурич. Вони обговорили, що можна зробити для миру в Україні і Європі за допомогою інструментів цієї поважної інституції.

Фото: Офіс президента

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