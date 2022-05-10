Україна передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник, який має заповнити кожна країна, що прагне бути частиною ЄС.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до українців.

– Зазвичай на це витрачаються місяці, але ми зробили все за лічені тижні. Це документ, який містить тисячі сторінок, – зазначив він.

Також очільник держави 9 травня розмовляв про європейську інтеграцію із головою Європейської ради Шарлем Мішелем та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

– Розраховую у червні отримати позитивну відповідь щодо набуття нашою країною статусу кандидата у члени ЄС. Подякував президентці Єврокомісії за роботу зі створення трастового фонду для відбудови України, – додав він.

Зеленський нагадав, що Шарль Мішель 9 травня відвідав Одесу та побачив на власні очі, що означає заблоковане море. Вперше за десятки років в Одесі немає звичайного руху торговельного флоту, звичайної портової роботи. Президент припустив, що напевно такого не було з часів Другої світової війни.

Попри присутність президента Європейської Ради, російські військові знову завдали ракетний удар по Одеській області.

Зараз дивляться

– Звичайне життя, пов’язане з морем, заблоковане Росією. І це удар не тільки по Україні: без нашого аграрного експорту десятки країн в різних регіонах вже зараз опинилися на межі дефіциту продовольства, а з часом ситуація може стати відверто страшною, – наголосив очільник України.

Крім того, він зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи пані Марією Пейчинович-Бурич. Вони обговорили, що можна зробити для миру в Україні і Європі за допомогою інструментів цієї поважної інституції.

Фото: Офіс президента