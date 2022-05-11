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Факти / Україна / Суспільство

У Києві почали відключати гарячу воду з 10 травня

Олена Конюшок, SEO-спеціаліст
гаряча вода

З 10 травня 2022 року поетапно в районах Києва відключать гарячу воду через проведення гідравлічних випробувань. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Роботи з гідравлічних випробувань розпочалися вже у Голосіївському, Святошинському, Дарницькому та Оболонському районах.

“На випробування та ремонт виявлених пошкоджень мереж потрібно орієнтовно 2 тижні для кожної ділянки. Наразі гаряче водопостачання буде призупинено”, – розповів Микола Поворозник.

Про терміни відсутності гарячої води у вашому будинку можна дізнатися на сайті Центральної диспетчерської з питань ЖКГ або за телефоном 15-57 або (044) 500-1557.

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Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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