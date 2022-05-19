Травень, 19 в 16:03

Біженців з України, які отримують допомогу у вигляді харчування та засобів гігієни, можуть позбавити дотації у розмірі 5 тис. крон (близько $21).

Про це пишуть місцеві ЗМІ, посилаючись на поправку до закону Lex Ukrajina, який регулює правила прийому українських біженців у Чехії.

Наразі громадяни України мають право на отримання разової дотації у розмірі 5 тис. крон на покриття первісних видатків. Така ж я дотація може виплачуватись протягом ще п’яти місяців, якщо у людини немає інших джерел доходу і вона може це підтвердити. На думку опозиційної влади, деякі громадяни України в’їжджають до Чехії лише з метою отримати гуманітарну субсидію.

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Водночас гроші пропонують виплачувати орендодавцям, які безкоштовно прийняли у себе українців, навіть у разі, якщо останні самі оплачують газ та електроенергію.

Ця поправка також містить пункт про скорочення права біженця на медичне страхування до 180 днів. Ці зміни стосуються страхувальників віком від 18 до 65 років.

З початку війни в Україні Польща та Чехія прийняли найбільше переселенців. Багато громадян також поїхали до Німеччини, Італії.

Джерело: Radio Prague International, Denik N