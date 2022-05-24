Травень, 24 в 16:23

Для затримки виплати пенсій у червні немає жодних передумов, запевнив в ефірі телемарафону голова Пенсійного фонду України Євгеній Капінус.

– З виплатою пенсій досі жодних затримок не було. Якщо брати попередні місяці – березень та квітень, то навпаки, вони виплачувалися з випередженням графіка. Я абсолютно переконаний, що наступного місяця також немає передумов для того, щоб мати якісь проблеми з виплатою пенсій, – запевнив голова ПФУ.

Він пояснив це тим, що бізнес продовжує сплачувати внески, а держава виконує всі свої зобов’язання.

Капінус додав, що заплановані перерахунки пенсій також будуть проведені вчасно.

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– Зокрема у червні планується черговий перерахунок пенсій для людей, які продовжують працювати і отримують пенсійні виплати, – наголосив він.

За його словами, з березня, коли відбулася індексація пенсій на 14%, такі виплати зросли в середньому на 380 грн, а середня пенсія зараз складає 4 375 грн.