У разі взяття Сєверодонецька на окупантів чекає отруєна промзона – Арестович
Російські окупанти опиняться в епіцентрі отруйної промислової зони у тому випадку, якщо продовжать своє просування в Сєвєродонецьку Луганської області. Річ у тім, що напередодні загарбники самі ж скинули ракету на цистерну з азотною кислотою.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
– Сєвєродонецьк нижче за Лисичанськ. Лисичанськ не в оточенні, він має повний зв’язок із великою землею – постачання техніки, озброєння, поповнення боєприпасів. А найголовніше – після взяття Сєвєродонецька відкривається красива та дуже отруйна хімічна промзона, – заявив Арестович.
Він наголосив, що окупанти ударами по промисловій зоні завдають серйозної шкоди. Тим самим вони наражають на небезпеку не лише місцевий, а й свою живу силу.
Авіаудар по Сєвєродонецьку
31 травня внаслідок авіаудару по хімзаводу в Сєвєродонецьку російська ракета влучила у цистерну з азотною кислотою.
Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні, потраплянні на шкіру та слизові оболонки.