У разі взяття Сєверодонецька на окупантів чекає отруєна промзона – Арестович

Червень, 01 в 0:01

Російські окупанти опиняться в епіцентрі отруйної промислової зони у тому випадку, якщо продовжать своє просування в Сєвєродонецьку Луганської області. Річ у тім, що напередодні загарбники самі ж скинули ракету на цистерну з азотною кислотою.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

– Сєвєродонецьк нижче за Лисичанськ. Лисичанськ не в оточенні, він має повний зв’язок із великою землею – постачання техніки, озброєння, поповнення боєприпасів. А найголовніше – після взяття Сєвєродонецька відкривається красива та дуже отруйна хімічна промзона, – заявив Арестович.

Він наголосив, що окупанти ударами по промисловій зоні завдають серйозної шкоди. Тим самим вони наражають на небезпеку не лише місцевий, а й свою живу силу.

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Авіаудар по Сєвєродонецьку

31 травня внаслідок авіаудару по хімзаводу в Сєвєродонецьку російська ракета влучила у цистерну з азотною кислотою.

Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні, потраплянні на шкіру та слизові оболонки.