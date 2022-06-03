Навіть кадирівців змушують воювати: ЗСУ посунули ворога у Сєвєродонецьку

Червень, 03 в 20:58

У Сєвєродонецьку українські війська посунули російських окупантів. Нині ворог контролює близько половини міста.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, українська армія звільнила близько 20% міста.

Зараз дивляться

– Взяти область за два тижні, як прогнозує британська розвідка, в росіян не вийде. Будемо гнати, – наголосив Гайдай.

Також він розповів про сильні втрати ворога у Сєверодонецьку. Ба більше, це стосується як техніки, так і живої сили.

Навіть так званих кадирівців уже почали кидати на передову.

Гайдай наголосив, що події останніх днів показали, що українські війська можуть відтісняти ворога.

– Нам потрібна далекобійна артилерія, аби посунути ворожу, тоді і рашистська піхота побіжить до кордону, – заявив очільник Луганської ОВА.

Також у Нацгвардії відзвітували про двох нових полонених, яких затримали у Сєверодонецьку.

– Гвардійці, виявили російський танк, який маневрував вулицями. Чітким пострілом захисники вразили броньовану техніку орків та захопили ворожий екіпаж, що намагався втекти, – заявили у Нацгвардії України.

#Сєвєродонецьк: нацгвардійці підбили танк та взяли в полон двох окупантів.

Гвардійці, виявили російський танк, який маневрував вулицями. Чітким пострілом захисники вразили броньовану техніку орків та захопили ворожий екіпаж, що намагався втекти. pic.twitter.com/NOcFq9HJGc — НГУ (@ng_ukraine) June 3, 2022

Сергій Гайдай також розповів, що на допомогу українським військовим підійшли добровольці-іноземці з Іноземного легіону.

– Луганщині допомагає весь світ: Іноземний легіон увійшов до Сєвєродонецька. Бої за місто продовжуються, – зазначив голова ОВА у коментарі Радіо Свобода.