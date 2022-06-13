Червень, 13 в 20:35

Російські окупанти в селищі Борова (Ізюмський район Харківської області) провели чистки місцевих поліціянтів, які перейшли на їхній бік.

Про це повідомляє Борівська селищна рада.

Наразі рівно два місяці як громада тимчасово окупована ворожими військами, і нею керують цивільний очільник, білорус за походженням Андрій Семашко та військовий комендант з Новосибірська Сергій Роздорожний. Допомагають їм місцеві колаборанти.

Зараз дивляться

Повідомляється, що останнім часом в окупаційній владі почалися так звані чистки. Вже звільнили місцевих поліціянтів, які зрадили присязі народу України, та перейшли на бік ворога.

Від початку окупації ці правоохоронці працювали у так званій народній міліції.

У селищній раді розповідають, що окупанти встигли створити “відділ освіти”, який вже розпочав роботу з підготовки до нового навчального року. Вони хочуть з 1 вересня відкрити Борівську ЗОШ №1, Богуславську, Підлиманську та Піско-Радьківську школи.

Навчання планують проводити за російськими підручниками і програмами. Наразі збирають інформацію про учнів і вчителів, які залишилися на окупованій території. Випускникам 2022 року обіцяють видати російські атестати.

Зазначається, що на території громади не ведуться бойові дії, проте на Борівщині та за її межами фіксуються підрозділи російських окупантів та військової техніки. Періодично відбувається ротація ворожих військ.

Раніше СБУ затримала російського агента, який повідомляв ворогу про позиції українських військових на Харківщині.