Червень, 14 в 23:24

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що сьогодні день був дуже вдалим для українських артилеристів.

Про це він сказав у ефірі Фейгін LIVE.

За його словами, наша артилерія накрила стільки ворожих цілей, що складно все згадати і перерахувати.

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– Сьогодні знову день української артилерії – дуже багато накрили цілей. Задовбаєшся перераховувати. Архангельське – Град накрили, під Петрівкою накрили техніку, Голубе – влучили за складом боєприпасів, на аеродромі теж накрили. Новодмитрівка – накрили, Олександрівка – накрили, Давидів Брід – накрили, збили вертоліт, – сказав Арестович, уточнивши, що це на Херсонщині.

Також наші артилеристи знищили чимало цілей окупантів у районі Ізюма, Лисичанська та Запоріжжя.

Радник голови ОПУ підкреслив, що як тільки ЗСУ має артилерію, то справи у наших воїнів йдуть добре.

Олексій Арестович також зазначив, що українські артилеристи знищують під нуль позиції ворога, коли гатять по них зі 120 мм, і наголошує, що ж тоді буде, як ЗСУ отримають більший калібр.

– Ми контрбатарейну стрільбу виграємо у співвідношенні 1 до 5. Ось коли 1 до 10, 1 до 12, тоді у нас проблеми починаються. Тому нам на 1 200 знарядь треба хоча б 300-400… ми все поміняємо на свою користь, – наголосив він.

Арестович розповів про свої відчуття щодо майбутньої зустрічі представників оборонних відомств країн НАТО на військовій базі США у німецькому Рамштайні.

– Ситуація для України може змінитись на краще, – зазначив радник глави Офісу президента.

Україна може отримати від Німеччини самохідні гармати-гаубиці Panzerhaubitze 2000 вже в червні. А згодом нашій державі можуть передати німецькі зенітні самохідні установки Gepard.