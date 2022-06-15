Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Кого зі студентів можуть не випустити за кордон

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Кого зі студентів можуть не випустити за кордон
Фото: Pixabay

Студенти призовного віку, що навчаються за межами України, під час воєнного стану можуть виїжджати за кордон на навчання. Проте за умови, що там вони навчаються за денною формою.

Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

Так, для перетину кордону студенту треба звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем прописки чи обліку та отримати наступні документи:

Зараз дивляться
  • запис у військово-обліковому документі щодо надання відстрочки від призову;
  • дозвіл на перетин кордону від керівника центру комплектування та соціальної підтримки.

Під час проходження кордону при собі необхідно мати:

  • документ, що надає право на перетинання держкордону;
  • документ, що підтверджує навчання в закладі фахової передвищої та вищої освіти в іншій країні;
  • дозвіл на перетин кордону від керівника центру комплектування та соціальної підтримки;
  • військово-обліковий документ із записом щодо надання відстрочки від призову.
Читайте
Виїзд за кордон багатодітних батьків - на яких підставах можуть не пропустити

Раніше повідомлялося, що чоловіки-артисти, які підлягають військовому призову, мають право виїжджати за кордон за певних умов.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка