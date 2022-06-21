Допити без шансів на повернення: сільський голова Пилипенко про три місяці у полоні РФ

Червень, 21 в 16:16

Сільський голова Шевченкового (Миколаївська область) Олег Пилипенко повернувся додому 10 червня внаслідок обміну. Він пробув у російському полоні рівно три місяці. Фактам ICTV чоловік розповів про партизанський опір, 90 днів у катівні поліції Каховки, допити без шансів на повернення додому і новий канал обміну полоненими.

Шевченкове опинилася на шляху російських окупантів до Миколаєва, тому Пилипенко разом із односельцями роззброював ворожу техніку та передавав ЗСУ.

– Нас взяли із засідки. Взяв у полон саме той підрозділ, якій поніс найбільше втрат від нашої діяльності. Тому перший тиждень полону особисто для мене був найважчий, найтяжчий і місяцями навіть трагічний. Після допитів я був дуже ослаблений, – згадує він.

День народження 24 квітня, який припав саме на Великдень, Пилипенку довелося відзначати в камері райвідділку поліції Каховки. Його душевно привітали полонені із сусідніх камер – жителі Херсонської області, яких росіяни викрали чи то за проукраїнську позицію, чи то за контакти із ЗСУ.

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– Хтось приніс п’ять пакетиків чаю, хтось – три стікери цукру, кусок паски. Хтось приніс кусочок мила, – розповів сільський голова Шевченкового.

Завдяки його контактам в обласній владі, відбувся перший обмін полоненими, і при Миколаївській ОВА створили спеціальний центр. Від березня провели вже 11 обмінів.

Самого Пилипенка обміняли 10 червня. Повернувся він до майже знищених сіл громади: одні окуповані, в інших – лінія фронту. Загинули кілька односельців та колег.

– Радість повернення вона була трошки затьмарена. Є розуміння того, до чого слід готуватися, і це треба спокійно сприймати і робити свою роботу, – наголосив Шевченківський сільський голова.

За його словами, у селах на лінії зіткнення під щоденними обстрілами ще залишаються люди, і вони мотивують на подальший розвиток. Його громада братиме участь у кількох грантових проєктах із відбудови сіл.