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Факти / Україна / Суспільство

Місцеві жителі повідомили про підрив “гауляйтера” Чорнобаївки Турульова у автівці

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Потребує перевірки
Місцеві жителі повідомили про підрив “гауляйтера” Чорнобаївки Турульова у автівці

У Херсонській області жителі повідомляють про підрив колишнього керівника місцевої автостанції Юрія Турульова в автівці.

Інформація з’явилася у місцевих Telegram-каналах. Наразі офіційного підтвердження немає.

Нагадаємо, що раніше Юрію Турульову повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Відомо, що чоловік співпрацював з окупантами та обійняв посаду так званого глави адміністрації Чорнобаївської територіальної громади.

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За даними Служби безпеки України, “гауляйтер” був не просто прихильником так званого “русского міра”, але й займався переслідуванням проукраїнських місцевих жителів та незаконно розпоряджався комунальним майном.

Чоловікові оголосили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) чинного Кримінального кодексу України.

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