Червень, 22 в 12:46

У Херсонській області жителі повідомляють про підрив колишнього керівника місцевої автостанції Юрія Турульова в автівці.

Інформація з’явилася у місцевих Telegram-каналах. Наразі офіційного підтвердження немає.

Нагадаємо, що раніше Юрію Турульову повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Відомо, що чоловік співпрацював з окупантами та обійняв посаду так званого глави адміністрації Чорнобаївської територіальної громади.

Зараз дивляться

За даними Служби безпеки України, “гауляйтер” був не просто прихильником так званого “русского міра”, але й займався переслідуванням проукраїнських місцевих жителів та незаконно розпоряджався комунальним майном.

Чоловікові оголосили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) чинного Кримінального кодексу України.