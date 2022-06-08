Червень, 07 в 22:09

У Верховній Раді пропонують заборонити використання феєрверків та петард. Відповідний законопроєкт №7438 був зареєстрований у понеділок, 6 червня.

Автори документа зазначили, що звуки та світло від піротехніки шкодять психологічному здоров’ю людей під час війни, оскільки вони подібні до вибухів. Депутати вважають, що контроль та обмеження використання піротехніки залишаться актуальними і після воєнного стану.

– У більшості людей протягом тривалого часу буде зберігатися посттравматичний стресовий розлад, що виник внаслідок переживання обстрілів під час воєнних дій. Метою прийняття Закону є впровадження європейських гуманних цінностей та стандартів щодо людей і тварин у сфері використання піротехнічних виробів, – йдеться у пояснювальній записці.

Відповідно до законопроєкту, хочуть заборонити використання будь-яких феєрверків, зокрема салютів і петард, та проведення будь-яких заходів із використанням піротехніки та вибухових речовин. Виняток пропонують зробити:

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для сценічної піротехніки Т1 та Т2, феєрверків класу F1, що мають низький рівень небезпеки та рівень шуму, що не перевищує 60 децибелів;

для використання піротехніки ЗСУ, Нацполіцією, рятувальниками відповідно до законодавства України.

Також забороняється продаж або будь-який обіг усіх феєрверків, зокрема з рівнем шуму до 60 децибелів. Законопроєкт передали на розгляд до профільного комітету. Після цього документ внесуть на розгляд Верховної Ради.

Варто зазначити, що нещодавно під час повітряної тривоги в Одесі лунали вибухи. Згодом стало відомо, що правопорушники влаштували салют з феєрверків, однак місцеві жителі встигли злякатися, особливо на тлі постійних обстрілів російською армією.