Зеленський доручив Кабміну розглянути заборону феєрверків під час воєнного стану

Червень, 05 в 23:49

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути пропозицію про заборону петард та феєрверків під час дії воєнного стану, йдеться у відповіді глави держави на відповідну петицію.

Зеленський зазначив, що використання петард, феєрверків та іншої піротехніки в умовах воєнного стану провокує стрес та дискомфорт з-між українців, а також частково створює загрозу для здоров’я та життя.

Глава держави підтримав врегулювання та застосування піротехніки під час воєнного стану на законодавчому рівні. На його думку, розв’язання відповідних проблем належить до сфери діяльності української Національної поліції.

Зараз дивляться

– Враховуючи викладене, електронна петиція направлена до Кабінету міністрів України з проханням розглянути відповідно до вимог чинного законодавства та вжити необхідних заходів реагування, – зауважив глава держави.

Варто зазначити, що нещодавно під час повітряної тривоги в Одесі лунали вибухи. Згодом стало відомо, що правопорушники влаштували салют з феєрверків, однак місцеві жителі встигли злякатися, особливо на тлі постійних обстрілів російською армією.