Червень, 26 в 9:10

Внаслідок ракетних ударів по житловому будинку в Києві є постраждалі. Під завалами будівлі ще залишились люди, голоси яких чути зовні.

Про це повідомив Віталій Кличко журналістці Фактів ICTV Ользі Чайко. За його словами, з-під завалів витягнули 7-річну дитину. Дівчинка у стабільному стані, у лікарні їй надають медичну допомогу. Зараз рятують її маму.

Зараз дивляться

Кличко не може назвати точну кількість постраждалих, оскільки рятувальники ще розбирають завали житлового будинку. Звідти лунають голоси мирних жителів.

Як повідомив начальник ДСНС у Шевченківському районі Києва Сергій Шевчук, зараз офіційно підтверджено інформацію про одного загиблого. Також відомо, що під завалами перебуває 36-річна жінка – мама дівчинки, яку раніше вдалося врятувати.

– Неділя, 6.30. Знову обстріли нашого міста. Зараз є пожежа, задимлення достатньо велике. Декілька людей вже госпіталізували з травмами. Тривають рятувальні роботи, розбирають завали. Але ми чуємо голоси, що там люди є. Пожежники роблять все, щоб максимально швидко їх дістати. Велика задимленість та велика ймовірність отруєння газом, димом. Щойно витягли дитину, вона у стабільному стані. Зараз рятують батьків – голоси чути, але дістати поки що не можуть. Тому остаточно говорити про кількість постраждалих, поранених і загиблих ще не можемо, поки остаточно не розберемо завали. Ще ускладнюється ситуація сильним задимленням, людей не хочуть заливати водою, тому що вони також можуть загинути від великої кількості води. Багато великих ускладнень, але максимально робимо все, щоб всіх швидко врятувати.

Кличко зазначив, що люди, в яких тепер пошкоджене житло, не залишаться на вулиці. Кожному нададуть дах над головою.

– Жодну людину не залишимо на вулиці. Ми кожному надамо можливість, дах над головою. Допомагаємо всім. Тільки об’єднуючи наші зусилля, ми зможемо вистояти перед цією навалою. Я переконаний, ми гідно пройдемо ці випробування та відстоїмо нашу незалежність, наше рідне місто Київ і нашу країну, – наголосив мер Києва.

Вранці 26 червня пролунали потужні вибухи у Києві під час повітряної тривоги в області. Відомо про влучання російських ракет по житловому будинку, внаслідок чого є постраждалі.