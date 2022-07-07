Липень, 07 в 18:29

Уряд України ухвалив рішення про заморожування будь-якого підвищення тарифів, яке перебуває у сфері відповідальності Кабінету міністрів

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 7 липня.

– Маємо сьогодні низку важливих рішень на нашому засіданні. Одне із них — про заморожування будь-якого підвищення тарифів у сфері відповідальності уряду. Це, зокрема, стосується тарифів на електроенергію. Жодного підвищення для людей зараз не планується і не передбачається, – сказав прем’єр.

Він додав, що для стабільного функціонування ринку електроенергії та безперебійного постачання український уряд затвердив ухвалу про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії, які зараз експортують до Європейського Союзу.

Зараз дивляться

– Рекордні ціни на електроенергію в європейських країнах дозволяють українським генеруючим компаніям заробити значні кошти, які ми пропонуємо частково спрямувати на те, щоб тарифи для українців залишалися стабільними, – заявив Денис Шмигаль.

На початку липня очільник уряду казав, що протягом наступного опалювального сезону 2022-2023 років тарифи на тепло не зростатимуть, а держава виконає усі свої зобов’язання.

Джерело: Денис Шмигаль