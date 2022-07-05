Липень, 05 в 11:55

Європейський Союз та інші держави повинні створити правові механізми конфіскації заморожених активів Росії для використання на післявоєнне відновлення України.

Про це заявила прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте під час виступу на Конференції з питань відновлення України в швейцарському Лугано.

Вона нагадала, що Україна презентувала план відновлення після війни. Тепер, за словами Шимоніте, країни-партнери повинні перейти до його імплементації, адже відбудова вже починається на українських територіях, звільнених від окупації РФ.

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– Ми маємо генерувати фінансування, ми маємо знайти на це кошти з наших бюджетів або здійснити колективні запозичення. Але найбільш адекватний і справедливий шлях – це арешт та використання російських активів, заморожених під нашими санкціями. Ми не можемо воскресити вбитих Росією людей, але ми маємо реальний шанс зробити так, щоб агресор заплатив. Тому що ці активи зберігаються в наших банках… Я закликаю Євросоюз і країни поза ЄС, які запровадили санкції, встановити юридичний механізм для конфіскації цих активів, – зазначила Шимоніте.

Політик також закликала країни й організації скласти детальний план, як кожна з них допомагатиме у відновленні України. Шимоніте наголосила на необхідності продовжувати військову, гуманітарну та фінансову підтримку нашої держави для якомога швидкої перемоги в повномасштабній війні.

– Об’єм нашої двосторонньої допомоги вже перевищив €500 млн. Литва перерахує додаткові €10 млн Нацбанку для надзвичайних потреб, і ми продовжимо підтримку України до вашої і нашої перемоги. Слава Україні, – підсумувала політик.

Як відомо, напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив масштабний план післявоєнного відновлення України, на реалізацію якого вже зараз потрібно $750 млрд. За словами Шмигаля, важливим джерелом фінансування відновлення буде конфіскація коштів РФ.

Наприкінці червня в Канаді схвалили законопроєкт, який дозволить конфіскувати заморожені російські активи та передати їх Україні. Велика Британія хоче наслідувати цей приклад і також конфіскувати активи росіян для України.

Джерело: URC 2022

Фото: Інґріда Шимоніте / Twitter