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Біля Мелітополя зафіксовано близько 40 одиниць ворожої техніки, що їде до Херсона – Федоров

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Біля Мелітополя зафіксовано близько 40 одиниць ворожої техніки, що їде до Херсона – Федоров
Фото: Depositphotos

Вчора з окупованого Криму у бік Херсона поїхала величезна колона ворожої техніки – близько 40 одиниць.

Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, росіяни перевозять з окупованого Криму стару техніку, бо нової вже майже не лишилося.

Зараз дивляться

– Все сучасне вже поховане в наших лісах і посадках. Зараз вони з Криму старими автомобілями перевозять боєкомплекти, дизельне пальне, нічого нового там немає. Через те, що знищено дуже багато складів зі зброєю, із пальним, то їм (окупантам – Ред.) зараз дуже необхідне нове підвезення, щоб хоч якось поліпшити свою логістику, – розповів Іван Федоров.

Він наголосив, що у ворога не вийде поповнити свої запаси, бо нашим силам оборони чітко відомі усі координати руху ворожої техніки.

Раніше мер міста розповів, що у військовій частині у селищі Мирне Мелітопольського району впродовж чотирьох-п’яти годин лунали сильні вибухи на ворожих складах.

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