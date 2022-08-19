Серпень, 19 в 13:27

Вагітність та народження дитини – важлива та незабутня подія в житті кожної жінки. А допомога по вагітності та пологах – суттєва фінансова підтримка для майбутніх матусь.

Які декретні виплати передбачені в Україні та коли вони виплачуються – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке дородові виплати та як їх отримати

Допомога по вагітності та пологах, або її ще називають декретні виплати, — це обов’язкова виплата з ФСС, яку отримує кожна жінка при наданні спеціального лікарняного Вагітність і пологи.

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Отримати виплати можуть як працюючі жінки, так і безробітні.

Відповідно, жінка, яка працевлаштована, отримає допомогу у розмірі 100% середньої заробітної плати за рахунок коштів Фонду соціального страхування України за весь період декретної відпустки.

Підставою для призначення декретних виплат є листок непрацездатності (е-лікарняний), відкритий медзакладом, у якому жінка перебуває на обліку.

Е-лікарняний зазвичай видається з 30 тижнів вагітності. Винятком є жінки-чорнобильці, які можуть піти в декретну відпустку з 27 тижнів вагітності.

В Україні оплачувана відпустка по вагітності та пологах може тривати:

126 календарних днів (70 днів до пологів та 56 після);

140 календарних днів (70 до та 70 після) в разі ускладнень під час пологів, народження двох та більше дітей;

180 календарних днів (90 до пологів та 90 після) для жінок-чорнобильців.

Саме ця кількість днів оплачується вагітній жінці, яка йде у декретну відпустку. Враховуються також святкові та неробочі дні, щорічна відпустка тощо.

Право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами мають всі жінки (зокрема й неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування:

жінки з числа військовослужбовців Збройних сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;

жінки, звільнені в зв’язку з ліквідацією підприємства;

жінки, зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні;

непрацюючі жінки;

аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації та професійно-технічних закладів;

жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, що не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Для непрацюючих жінок розмір декретних виплат також встановлено на рівні 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць.

Коли виплачуються декретні

Після відкриття, листок непрацездатності у зв’язку із вагітністю та пологами передається роботодавцю.

Далі комісія з соціального страхування місця вагітної ухвалює рішення про призначення допомоги, бухгалтер здійснює розрахунок, оформлюється та подається до ФССУ відповідна заява-розрахунок.

Якщо всі терміни оформлення виконають, від дати передачі застрахованою особою лікарняного листка до подання заяви-розрахунку до Фонду має пройти до 17 календарних днів.

Кошти надходять на рахунок роботодавця упродовж декількох банківських днів після здійснення фінансування.

Після того, як роботодавець отримав кошти від Фонду соціального страхування України, він має здійснити виплату допомоги по вагітності та пологах своїй працівниці у найближчий після дня призначення допомоги строк.

Який розмір декретних виплат

Розмір допомоги по вагітності та пологах залежить від мінімальної заробітної плати в Україні.

Як відомо, з 1 січня розмір мінімальної заробітної плати в Україні зріс на 500 грн (до 6 500 грн).

Крім того, сума декретних із розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ.

А також розмір виплат не може бути менший за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати. Відповідно:

максимальний розмір допомоги для жінок, що працюють – 97 500 грн на місяць;

мінімальний для жінок, що працюють – 213,53 грн на день.

Що стосується непрацюючих жінок, то у 2022 році прожитковий мінімум для працездатних осіб у розрахунку на місяць становить: з 1 липня – 2 600 грн, з 1 грудня – 2 684 грн.

Тому розмір декретних для жінок, які не працюють, становить в місячному розмірі: з 1 липня – 650 грн, з 1 грудня – 671 грн.