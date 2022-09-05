Вересень, 05 в 12:33

Київ накрив їдкий дим внаслідок ліквідації загоряння торфу. Він протримається у місті протягом двох днів.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

– Задимленість у Києві утримуватиметься 5-6 вересня. Синоптики прогнозують північно-західний вітер, – зазначили в КМДА.

Сервіс IqAir також попереджає, що стан повітря у Києві шкідливий для вразливих груп, а концентрація шкідливих речовин перевищує норму у 25,2 раза.

Зараз дивляться

Крім того, Київ очолив рейтинг міст із найбільш забрудненим повітрям у світі. Індекс якості повітря у столиці станом на 11:45 становить 187.

Далі лідирує у рейтингу Богота (Колумбія) з індексом якості повітря 153, а потім – Кувейт (134).

В ДСНС вже зазначила, що наразі триває ліквідація загоряння:

поблизу села Соснівка Вишгородського району;

поблизу села Перше Травня Броварського району.

У КМДА рекомендують закрити вікна та за можливості не перебувати на відкритому повітрі. За наявності слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря. Окрім цього, радять пити багато води та робити вологе прибирання.

Нагадаємо, що в Київській області рятувальники гасять торф’яні пожежі. В ДСНС кажуть, горіння торф’яників – це сезонне явище, і переконують, що ситуація під контролем.

Джерело: КМДА, IqAir