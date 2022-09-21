Масове поховання в Ізюмі: вже вилучено тіла 263 загиблих, зокрема двох дітей

Вересень, 21 в 15:41

Правоохоронці вже ексгумували тіла 263 загиблих, зокрема двох дітей, на місці масового поховання в Ізюмі Харківської області.

На тілах є сліди катувань, кульові отвори, переломи, мінно-вибухові травми, у багатьох загиблих зв’язані руки.

Ексгумація триває, адже на території лісу нараховується понад 450 поховань вбитих та закатованих українців, а також братська могила військових.

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Ізюм звільнено від окупантів 10 вересня. Того ж дня поліцейські Харківщини отримали інформацію про місця масового поховання людей, які стали жертвами воєнних злочинів військовослужбовців РФ.

Загалом на місці масового поховання, де виявили близько 450 звичайних могил та одну братську, працює 10 слідчо-прокурорських груп.