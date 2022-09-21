МЗС України назвало ганебним вирок “суду” Джелялу та братам Ахтемовим у Криму

Вересень, 21 в 17:36

Окупаційний “суд” Криму засудив заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла до 17 років позбавлення волі у “справі про диверсію на газопроводі” у Перевальному. Міністерство закордонних справ України вважає, що це ганебний вирок.

– Ганебний вирок став черговим свідченням політично вмотивованого переслідування російською владою представників кримськотатарського народу, які опинилися у заручниках злочинного путінського режиму через незгоду з окупацією Криму, – наголосили у МЗС.

У Міністерстві нагадали, що після затримання окупантами Джелял і брати Ахтемови піддавалися російським репресивним методам тиску – погрозам і тортурам.

21 вересня так званий “вищий суд”, підконтрольний Російській Федерації, виніс вирок Джелялу у вигляді 17 років тюремного ув’язнення у колонії суворого режиму зі штрафом 700 тисяч рублів.

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Крім того, окупаційний “суд” визнав винними у справі братів Азіза та Асана Ахметових. Зокрема, Асана засудили до 15 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тисяч рублів.

Водночас Азіза Ахтемова невизнаний “суд” засудив до 13 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тисяч рублів. Звинувачення з боку Російської Федерації просило для фігурантів “справи” до 15 років колонії, повідомляють прокремлівські ЗМІ.