Вересень, 20 в 12:06

У вівторок, 20 вересня, Рада ЄС ухвалила офіційне рішення про термінове надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі €5 млрд.

Як поінформували в пресслужбі Ради ЄС, ця фінансова допомога доповнює іншу підтримку Євросоюзу в гуманітарній, оборонній, митній сферах, а також у сфері розвитку.

Це другий та найбільший транш пакету макрофінансової допомоги Євросоюзу на загальну суму €9 млрд. Раніше Україна отримала €1 млрд із цього пакету.

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9 вересня міністри фінансів країн ЄС попередньо узгодили виділення ще €5 млрд. Після виконання необхідних формальних кроків це рішення затвердила Рада ЄС.

– Європейський Союз підтримує Україну. Ми виконуємо свої обіцянки та допомагаємо гарантувати, що Українська держава та її ключова інфраструктура продовжуватимуть функціонувати, попри агресивну війну Росії, – наголосив Збинек Станюра, міністр фінансів Чехії, яка зараз головує в Раді ЄС.

Макрофінансова допомога в розмірі €5 млрд буде надана Україні у вигляді довгострокових кредитів на вигідних пільгових умовах.

У подальшому Євросоюз планує схвалити виділення Києву ще €3 млрд, що залишилися з макрофінансового пакету. В Раді ЄС зазначили, що постараються ухвалити рішення якомога швидше, щойно буде визначено структуру третього траншу (тобто чи буде він наданий у вигляді позики або ж гранту).

Раніше в Єврокомісії інформували, що після офіційного затвердження траншу на €5 млрд Європарламентом та Радою ЄС буде підписано меморандум про надання цих коштів між Україною та Євросоюзом. І тоді Єврокомісія зможе переказати кошти Києву.

Наразі і Європарламент, і Рада ЄС підтримали рішення.