Рада ЄС схвалила термінове надання Україні другого траншу допомоги на €5 млрд
У вівторок, 20 вересня, Рада ЄС ухвалила офіційне рішення про термінове надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі €5 млрд.
Як поінформували в пресслужбі Ради ЄС, ця фінансова допомога доповнює іншу підтримку Євросоюзу в гуманітарній, оборонній, митній сферах, а також у сфері розвитку.
Це другий та найбільший транш пакету макрофінансової допомоги Євросоюзу на загальну суму €9 млрд. Раніше Україна отримала €1 млрд із цього пакету.
9 вересня міністри фінансів країн ЄС попередньо узгодили виділення ще €5 млрд. Після виконання необхідних формальних кроків це рішення затвердила Рада ЄС.
– Європейський Союз підтримує Україну. Ми виконуємо свої обіцянки та допомагаємо гарантувати, що Українська держава та її ключова інфраструктура продовжуватимуть функціонувати, попри агресивну війну Росії, – наголосив Збинек Станюра, міністр фінансів Чехії, яка зараз головує в Раді ЄС.
Макрофінансова допомога в розмірі €5 млрд буде надана Україні у вигляді довгострокових кредитів на вигідних пільгових умовах.
У подальшому Євросоюз планує схвалити виділення Києву ще €3 млрд, що залишилися з макрофінансового пакету. В Раді ЄС зазначили, що постараються ухвалити рішення якомога швидше, щойно буде визначено структуру третього траншу (тобто чи буде він наданий у вигляді позики або ж гранту).
Раніше в Єврокомісії інформували, що після офіційного затвердження траншу на €5 млрд Європарламентом та Радою ЄС буде підписано меморандум про надання цих коштів між Україною та Євросоюзом. І тоді Єврокомісія зможе переказати кошти Києву.
Наразі і Європарламент, і Рада ЄС підтримали рішення.