Жовтень, 14 в 14:41

Український зенітник за два дні знищив чотири крилаті ракети із переносного зенітного ракетного комплексу Ігла.

Що відомо про ПЗРК Ігла та про його технічні характеристики – дивіться далі в матеріалі Фактів ICTV.

ПЗРК Ігла: що це

Це радянський переносний зенітно-ракетний комплекс. Призначений він для ураження повітряних цілей, що низько летять, на зустрічних і погонних курсах.

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З Ігли можна збити ракету, літак чи вертоліт. ЗСУ систематично доводять ефективність використання цього ПЗРК.

Переносний комплекс прийнятий на озброєння у 1983 році. Розробка Ігли почалася в Коломні у 1971 році.

Головна мета проєкту полягала в тому, щоб створити ракету з кращою стійкістю до заходів протидії та вищою бойовою ефективністю, аніж комплекси попереднього покоління типу Стріла.

Ігла перебуває на озброєнні армії України та Росії, а з 1994 року експортується більш ніж у 30 держав, зокрема у Болгарію, Боснію і Герцеговину, В’єтнам, Сербію, Словенію, Хорватію, Чорногорію, Польщу, Німеччину, Фінляндію, Індію, Ірак, Малайзію, Сінгапур, Сирію, Південну Корею, Бразилію та Мексику.

ПЗРК Ігла вважається комплексом ППО, оскільки може збивати повітряні цілі противника.

ПЗРК Ігла має кілька модифікацій:

Ігла-1E (SA-16) – спрощений варіант ПЗРК. Надійшов на озброєння в 1981 році.

– спрощений варіант ПЗРК. Надійшов на озброєння в 1981 році. Ігла (SA-18) – базова модифікація.

– базова модифікація. Ігла-С (SA-24) – сучасний ПЗРК з реалізацією принципу вистрілив-забув.

– сучасний ПЗРК з реалізацією принципу Ігла-Д – варіант з розбірною пусковою трубою.

– варіант з розбірною пусковою трубою. Ігла-В – для озброєння наземної техніки і вертольотів. Доданий блок, який забезпечує можливість спільної експлуатації двох ЗКР.

– для озброєння наземної техніки і вертольотів. Доданий блок, який забезпечує можливість спільної експлуатації двох ЗКР. Ігла-Н – застосовується нова ЗКР, з більш потужною БЧ, збільшує ймовірність знищення цілей противника.

– застосовується нова ЗКР, з більш потужною БЧ, збільшує ймовірність знищення цілей противника. Ігла-1М — модифікації українського виробництва ПЗРК Ігла та Ігла-1Е з доопрацьованою ДБН ракети (збільшені перешкодозахищеність і дальність).

Ігла здатний знищити усі типи літаків і вертольотів, а також невеликі повітряні цілі типу крилатих ракет. Комплекс може працювати у будь-який час доби при візуальній видимості цілі.

Ракети, випущені з ПЗРК, можуть летіти назустріч цілі або наздоганяти її.

Застосування в Україні

У 2014 році російська диверсійна група ПВК Вагнер збила український літак Іл-76 у Луганському аеропорту, використовуючи ПЗРК Ігла.

4 березня 2022 року в боях за Чернігів на околицях міста за допомогою ПЗРК Ігла-1 капітан ЗСУ збив новітній російський багатоцільовий надманеврений винищувач четвертого покоління Су-35 (вартість якого $40-65 млн).

На початку липня 2022 року українським військовим вдалося збити російську ракету Х-22, що, ймовірно, летіла на Київ.

У вересні 2022 року ворожий бомбардувальник СУ-34 збили воїни ССО України Іглою в одному з районів виконання завдань.

10 жовтня 2022 року ситуація повторилася – боєць ЗСУ збив російську крилату ракету із ПЗРК Ігла.