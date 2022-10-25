Україна повернула ще 25 загиблих захисників

Жовтень, 25 в 11:49

У вівторок, 25 жовтня, відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Цього разу Україна повернула ще 25 героїв.

– Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України, – уточнили в Мінреінтеграції.

Попередня з операція з передачі тіл загиблих відбулася 11 жовтня. Тоді Україна повернула тіла 62 загиблих українських військових.

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Серед них були вбиті росіянами українці під час теракту на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці (Донецька область).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 244-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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