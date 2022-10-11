Жовтень, 11 в 11:40

Україна повернула тіла 62 загиблих українських військових. Серед них є ті, кого російські загарбники вбили в окупованій Оленівці (Донецька область).

Про це поінформували в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

– Сьогодні Україна повернула тіла героїв… Вдалося повернути наших воїнів, зокрема, бійців із багатостраждальної Оленівки, – наголошується в повідомленні.

Зазначається, що переговори щодо повернення тіл 62 захисників України були надзвичайно важкими.

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До процесу була залучена команда уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка.

– Ми повернули тих, хто перебував у самому пеклі та захищав Україну. Світла пам’ять героям! – зазначив Котенко.

Як відомо, в ніч на 29 липня російські окупанти здійснили теракт на території колишньої виправної колонії в Оленівці, під час якого загинули десятки українських військовополонених. Йдеться про захисників Маріуполя, які в травні вийшли із заводу Азовсталь. Загинули понад 40 військових, точної кількості загиблих досі немає.

За інформацією від міжнародних експертів, російські загарбники застосували термобаричну зброю під час теракту.

21 вересня з російського полону вдалося повернути 215 військових, серед яких були захисники Маріуполя та командири “азовців”.

Джерело: Мінреінтеграції