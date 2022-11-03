Листопад, 03 в 16:07

Українці, які стали внутрішньо переміщеними особами чи біженцями, можуть отримати допомогу від UNHCR (Агентства ООН у справах біженців).

Що передбачає допомога для ВПО та українських біженців від UNHCR та як її отримати – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Допомога українцям від UNHCR

Агентство ООН у справах біженців створило спеціальний сайт help.unhcr.org/ukraine, аби допомогти тим українцям, які, втікаючи від війни, вимушено покинули (втратили) свої домівки.

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Допомога біженцям

UNHCR зібрало на одному ресурсі інформацію про допомогу, яку надають українцям у різних країнах світу. Біженець може перейти за посиланням, обрати країну, в якій перебуває, та ознайомитись з переліком допомоги і корисних послуг.

На сторінках країн можна знайти корисні посилання, інформацію про процедури надання притулку або дізнатися більше про свої права та обов’язки.

Наприклад, якщо ви перебуваєте у Польщі, необхідно:

перейти за посиланням та у переліку країн знайти Польщу;

вас перекине на сторінку, де буде повна інформація про допомогу, яку можна отримати у цій країні.

Також кожна країна надає окрему допомогу українським біженцям. На сайті UNHCR можна ознайомитись з процедурою її отримання.

Варто зазначити, що допомога необовʼязково буде грошовою. UNHCR надає корисну інформацію про пошук житла чи притулку, оформлення документів, безпеку та життя в іншій країні.

Що стосується грошових виплат для біженців, то наявність фінансової підтримки необхідно перевіряти на сторінці кожної країни окремо. Не всі країни надають грошову допомогу!

Наприклад, у Польщі зараз неможливо отримати грошову допомогу, оскільки прийом нових заявок завершився, натомість на сайті є чіткі інструкції, як українцям оформити тимчасовий захист чи PESEL.

Допомога для ВПО

Українці, які перемістилися в межах України, можуть отримати грошову допомогу від УВБК ООН.

Отримати виплати зможуть не всі, адже необхідно відповідати умовам програми. Претендувати на грошову підтримку ООН можуть лише:

переселенці із 24 лютого;

люди, які не переміщались, проте постраждали від військових дій у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській і Сумській областях (перелік може бути розширений);

українці, які повернулися до місць постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область чи країну.

Окрім вищезгаданих критеріїв, ці особи також повинні відповідати одній з категорій вразливості, зокрема:

родина, яка має лише одного з батьків (або батька, або матір) з одним або декількома дітьми молодше 18 років або з людьми похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна/кілька самотніх людей похилого віку (55+ років) або літня людина з однією дитиною або кількома дітьми віком до 18 років;

сім’ї, у яких є одна або кілька осіб із особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання);

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками.

Ще одна умова – родина повинна мати місячний дохід, менший за 5 400 грн на особу. Крім того, виплати отримають лише ті, кому не виплачувалася допомога від міжнародних організацій.

Відповідно, отримати допомогу можуть лише ті українці, які відповідають усім вищезгаданим вимогам. Також ви повинні мати документи, які підтверджують приналежність до вразливої категорії.

УВКБ ООН надає допомогу українцям у розмірі 2 200 грн на одну особу раз на місяць. За умовами програми, гроші виплачують одноразово за три місяці, тобто 6 600 грн.

Проте ті українці, які подали заявку нещодавно, зможуть отримати 13 200 грн, тобто вам виплатять допомогу за 6 місяців по 2 220 грн на кожну особу.

Також тим, хто подав заявку з 1 вересня, виплати будуть автоматично продовжені ще на 3 місяці. Варто зазначити, що виплати від УВКБ ООН надаються через благодійну організацію Право на захист. Саме через пункти організації і здійснюється реєстрація.

Як отримати фінансову підтримку від UNHCR, дивіться тут.