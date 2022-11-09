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Факти / Україна / Суспільство

До графіків погодинних відключень світла у Києві додали підприємства

Валентина Чорна, редакторка стрічки
будівля, світло
Фото: Unsplash

До графіків погодинних відключень електроенергії у Києві додали адреси юридичних клієнтів.

Про це повідомили ДТЕК Київські електромережі.

– До графіка потенційних відключень додали майже 10 тис. адрес юридичних клієнтів, які розташовані у будівлях, що мають окрему від багатоквартирного будинку адресу і раніше не були внесені до бази стабілізаційних відключень. Тепер власники бізнесу можуть також дізнатись про імовірні відключення, просто написавши у вікні пошуку на сайті адресу свого підприємства, – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що продовжують додавати до графіків адреси багатоквартирних будинків.

Зараз дивляться

Якщо вашої адреси немає в графіку, однак світло відсутнє, треба повідомити про це через форму зворотного зв’язку.

Нагадаємо, що 9 листопада в Україні діятимуть стабілізаційні графіки відключень світла для споживачів. Екстрених відключень не передбачається.

Укренерго закликає українців економити електроенергію та вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу просять обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.

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