До графіків погодинних відключень світла у Києві додали підприємства

Листопад, 09 в 17:46

До графіків погодинних відключень електроенергії у Києві додали адреси юридичних клієнтів.

Про це повідомили ДТЕК Київські електромережі.

– До графіка потенційних відключень додали майже 10 тис. адрес юридичних клієнтів, які розташовані у будівлях, що мають окрему від багатоквартирного будинку адресу і раніше не були внесені до бази стабілізаційних відключень. Тепер власники бізнесу можуть також дізнатись про імовірні відключення, просто написавши у вікні пошуку на сайті адресу свого підприємства, – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що продовжують додавати до графіків адреси багатоквартирних будинків.

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Якщо вашої адреси немає в графіку, однак світло відсутнє, треба повідомити про це через форму зворотного зв’язку.

Нагадаємо, що 9 листопада в Україні діятимуть стабілізаційні графіки відключень світла для споживачів. Екстрених відключень не передбачається.

Укренерго закликає українців економити електроенергію та вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу просять обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.