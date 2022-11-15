Листопад, 15 в 8:24

На час воєнного стану державою було врегульовано питання щодо призначення і розміру виплат допомоги по безробіттю українцям. Окрім того, 21 квітня Рада ухвалила законопроєкт Про внесення змін до Закону про безробіття в умовах війни.

Він спрощує отримання статусу безробітного та соціальних виплат для ВПО, а також осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Хто зможе отримувати фінансову допомогу по безробіттю та у якому розмірі – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Як оформити допомогу по безробіттю

Для цього необхідно звернутися до найближчого центру зайнятості.

Заяву на призначення статусу безробітного можна подати до міського, районного, міськрайонного центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості:

особисто, під час безпосереднього відвідування;

в електронній формі за допомогою порталу або застосунку Дія

у телефонному режимі.

Такий спосіб отримання допомоги діє лише на час воєнного стану. Протягом 30 днів після його завершення, безробітний повинен подати до центру зайнятості оригінали документів:

трудову книжку;

документ про освіту або його дублікат;

військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби;

ВПО у разі відсутності документів, що підтверджують факт звільнення подається:

заява про припинення трудових відносин або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості, або відповідне рішення суду – у разі припинення трудових відносин у судовому порядку; за можливості розрахунковий документ (квитанція), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення.

Статус безробітного надається з першого дня реєстрації у центрі зайнятості за особистою заявою людини.

Відповідно, допомога почне надаватися з першого дня отримання статусу безробітного.

Який розмір допомоги

Станом на 2022 рік максимальний розмір допомоги по безробіттю становить: з 1 січня – 9924 грн, 1 липня – 10400 грн, з 1 грудня – 10736 грн.

Допомога виплачується залежно від тривалості безробіття:

перші 90 календарних днів – 100% ,

, упродовж наступних 90 календарних днів – 80% ;

; у подальшому – 70%.

Максимальний розмір допомоги не може перевищувати чотириразового розміру прожиткового мінімуму.

Водночас максимальний розмір виплат по безробіттю під час дії воєнного стану не може перевищувати 150% мінімальної заробітної плати. У 2022 році – це 9750 грн.

Під час дії воєнного стану для безробітних, які перебувають на тимчасово окупованій території, виплата може здійснюватися без особистого відвідування особи.

До речі, якщо безробітний виїхав за кордон, то виплати припиняються.