Листопад, 18 в 12:24

Українці, які через війну стали внутрішньо переміщеними особами та виїхали з місця активних бойових дій, отримують від держави грошову допомогу. Йдеться про 2 тис. грн на дорослу людину та 3 тис. грн на дитину чи особу з інвалідністю.

Утім, останнім часом ВПО почали масово скаржитися на затримки виплат державної фінансової допомоги. Чому виплати для ВПО затримуються та як вирішити проблему – дізнавалися Факти ICTV.

Виплати для ВПО: як нараховують та причини затримок

Загалом перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється Мінсоцполітики АТ Ощадбанк щомісяця до 3, 12 і 23 числа. Натомість виплати на картку нараховуються ВПО лише раз на місяць.

Зараз дивляться

Перед тим як кошти надійдуть на вашу картку, минає три етапи:

подача заявки – ви робите це особисто через застосунок Дія або ЦНАП;

– ви робите це особисто через застосунок Дія або ЦНАП; формування та опрацювання реєстрів – за це відповідає Мінсоцполітики;

– за це відповідає Мінсоцполітики; виплата коштів – здійснюється вашим банком.

Відповідно, щойно Мінсоцполітики переказує виплати банкам, банки їх переказують своїм клієнтам – ВПО.

Натомість у Мінреінтеграції пояснили: якщо виникають затримки і виплати не надходять більше місяця – це технічні проблеми, які потрібно усувати якнайшвидше.

Також гроші можуть вам не прийти взагалі, насамперед через неправильне заповнення заявки або невірно вказані дані. Ще може бути варіант, що ваше рідне місто вилучили зі списку отримувачів допомоги ВПО.

Що робити, якщо не приходять виплати

Таким громадянам слід звернутися до органу соцзахисту за місцем фактичного перебування та з’ясувати причину затримок.

Там зобов’язані вас прийняти – незалежно від того, де саме ви зареєстровані.

Також ви можете переглянути свої дані в заявці та виправити їх, якщо знайдете помилку.

Крім того, у Мінреінтеграції повідомили, що ВПО, які так і не отримали державні виплати (2-3 тис. грн), можуть подати повторну заявку. Для цього необхідно:

особисто звернутися до органу соціального захисту;

або

надіслати заяву поштою до зручного органу соцзахисту.

Органи соцзахисту зобов’язані її прийняти та розглянути – навіть якщо людина зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.

Подати повторну заявку можна до 1 грудня 2022 року.