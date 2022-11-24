Листопад, 24 в 15:43

Російські окупанти неодноразово обстрілювали критичну інфраструктуру України. Внаслідок цього близько 40% електричної інфраструктури серйозно пошкоджено.

Останнім часом все частіше з’являється інформація про можливе настання повного блекауту. Крім того, влада Києва заявила, що за найгіршого варіанту частину містян можуть евакуювати.

Що ж таке блекаут та за яких умов він може настати – дізнавалися Факти ICTV.

Зараз дивляться

Блекаут: що це означає

Блекаут (Вlackout) – запозичений з англійської мови термін, який служить для визначення ситуації, за якої повністю припиняється подача електроенергії.

Як правило, цей термін застосовується лише до масштабних інцидентів, коли відключення світла зачіпає великі житлові зони, і подачу енергії не вдається відновити від кількох годин до декількох тижнів.

Насправді, термін blackout багатозначний, його застосовують у багатьох сферах життя. Наприклад, блекаут штори. У даному випадку блекаут – це спеціальний матеріал, що блокує сонячне світло.

А от алкогольний блекуат означає провали в пам’яті, коли мозок не запам’ятовує події, що відбуваються, коли людина під впливом алкоголю.

У нашому випадку блекаут електроенергії означає ситуацію, коли в результаті влучання ворожої ракети в обʼєкт електричної інфраструктури пропадає електрика.

Якщо перекладати з англійської, то blackout буквально це чорний (black) – назовні (out), або затемнення.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону теж пояснив українцям значення терміну блекаут.

– Блекаут – це тоді, коли є критичне перевантаження і критичний незбіг попиту електроенергії на її пропозицію, яка забезпечується шляхом передавання її від об’єктів генерації до точок споживання. Тобто автоматика спрацьовує і вимикає споживачів, від’єднує їх від мережі, щоб вона не перегоріла, – зазначив Сахарук.

Щодо побоювань українців про суцільний блекаут Сахарук зазначив, що блекаут може статися лише тоді, коли автоматика без попередження вимикатиме систему через критичне перевантаження й критичний незбіг попиту електроенергії на її пропозицію.

Світові блекаути

Одна з найбільш відомих подій, повʼязаних з відключенням електрики, сталася 13 липня 1977 року у Нью-Йорку. Тоді блискавка влучила у лінію елекропередачі.

Внаслідок цього майже 9 млн жителів міста залишилися без світла на 25 годин. У народі цю подію охрестили Ніч Страху в Нью-Йорку.

Крім того, відсутність освітлення призвела до масштабної хвилі насильства і мародерства. Саме через той спалах злочинності цей блекаут і назвали Ніч Страху, а жителі Нью-Йорка надовго запам’ятали цю подію.

14 серпня 2003 року відбувся грандіозний збій електропостачання у США та Канаді. Близько 10 млн осіб у Канаді та 40 млн у США залишилися без світла.

Однак більшість життєво важливих служб продовжували працювати. Як виявилось, причиною великого блекауту стали дерева під лініями електропередачі, дуже високе споживання електроенергії, через що сталося замикання та спрацював захист.

Ще один блекаут тривав з 20 листопада до 8 грудня 2015 року у Криму. Це відключення спричинив підрив опор лінії електропередачі, якими і подавали електрику з материкової частини України на півострів.

Відключення світла в Україні

Російські окупанти поставили собі за мету взимку залишити українців без світла і тепла, тому вибирають для своїх атак електростанції і ТЕЦ.

Через пошкоджене обладнання в Україні почали застосовувати графіки обмеження електропостачання. Президент Володимир Зеленський неодноразово закликав українців економити електрику в пікові години навантаження (з 07:00 до 12:00 та з 17:00 до 23:00).

В Укренерго повідомили, що сьогодні, 8 листопада, протягом доби в Україні будуть застосовані планові графіки відключень електроенергії.

Особливо це торкнеться споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

– Планові графіки погодинних відключень впродовж доби діють по всій території України. Більш точну інформацію по відключеннях саме в вашому регіоні має надати місцевий оператор розподільчих мереж (обленерго), – повідомили в Укренерго.

Також в Укренерго додали, що аварійних відключень електроенергії в Україні поки що не планується.