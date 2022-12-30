Грудень, 30 в 17:44

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що на Новий рік українці, швидше за все, можуть не хвилюватися за свою безпеку.

Однак у період святкувань варто бути напоготові та прислухатися до сигналів повітряної тривоги. Чому Росія, швидше за все, не зіпсує українцям свята – читайте в матеріалі Фактів.

– Скоріше за все, на новорічні свята масованого удару не буде, тому що ми зруйнували їхні плани, атакувавши аеродром Енгельс. Для того, щоб зробити новий масований удар, потрібно добряче озброїтись: підготувати декілька ракетоносців (бомбардувальників), а також, щоб одночасно піднялося в повітря 10 літаків, щоб кораблі вийшли на бойове чергування і випустили дрони. Щоб усе це зробити, необхідні певна підготовка і бойовий наказ, – наголосив експерт.

Також Гетьман додав, що дехто із керівництва нашої країни повідомляв (до 29 грудня), що планується запуск 120 ракет. Це була не помилка, а звичайний прорахунок кількості бомбардувальників РФ, які піднялися в повітря (їх було 12).

Зараз дивляться

Кожна з них може нести від 6 до 8 ракет. Також, 16 ракет були готові запустити і запустили з акваторії Чорного моря. Це – надводні кораблі, які теж називають ракетоносцями.

Тому був прорахунок кількості ракет, але вони не змогли зарядити повністю всі літаки снарядами, тому що після нашої атаки на Енгельс, ми зіпсували їм плани. Саме тому була запущена менша кількість ракет.

Чи може Росія зробити найближчим часом ще один такий наліт? Ні, тому що для цього їм треба певний час, щоб знову поставити ракети на повітряні ракетоносці.

Чого можна очікувати на Новий рік

За словами експерта, у новорічну ніч можна очікувати максимум атак іранськими БПЛА. Вони легко і швидко запускаються. Тому, якщо зробити висновок, то на Новий рік очікувати масованого ракетного обстрілу не варто. Але можна очікувати більш-менш потужну атаку Шахедами.

У прифронтових областях, куди стріляють не далекобійні ракети, як-от С-300, Точка У або Луна-М, можуть бути атаки цими снарядами.

Це може бути не пошкодження наших інфраструктурних мереж, а для того, щоб залякати людей. Тобто, напевно, атака по цивільному населенню або житлових будинках.

– Масована атака високоточними ракетами не вийде. Атака неточними ракетами прифронтових областей – можлива. Атака Шахедами по всій території України – можлива. Як воно складеться насправді – побачимо зовсім скоро, – наголосив Гетьман.

Нагадаємо, що 29 грудня Росія здійснила масовану ракетну та дронову атаки по всіх регіонах України. Наша ППО дала сильну відсіч агресору. ЗСУ збивали ворожі цілі супротивника всіма можливими засобами.

За словами очільника Генштабу ЗСУ Валерія Залужного, Росія застосувала 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищили 54 крилаті ракети. За його даними, для цього удару Росія задіяла крилаті ракети повітряного та морського базування, а також зенітні керовані ракети до ЗРК С-300.

Атака була спрямована по об’єктах енергетичної інфраструктури. Важливо, що внаслідок ракетного удару, завданого російськими військами по Україні 29 грудня, загинули троє людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Пам’ятайте, що кожного разу, коли лунає сигнал повітряної тривоги, важливо спускатися у найближче укриття. Для вашої безпеки варто уважно вивчити інформацію про те, де розташовані найближчі до вас укриття, та пам’ятати про правило двох стін.